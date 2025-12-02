EL NUEVO TABLERO DE LA FÓRMULA 1: ASÍ SE RECONFIGURÓ LA GRILLA PARA LA TEMPORADA 2026
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La confirmación de los tres pilotos del universo Red Bull terminó de definir el esquema de la próxima temporada, marcada por el nuevo reglamento técnico y varios movimientos estratégicos.
La Fórmula 1 ya tiene su mapa de pilotos completamente delineado para 2026, un año que promete alterar jerarquías debido al inminente cambio reglamentario. El último movimiento que faltaba era el más esperado: Red Bull finalmente oficializó quiénes acompañarán a Max Verstappen en la estructura del equipo energético.
La respuesta llegó con un golpe fuerte a la mesa: Isack Hadjar será compañero del tricampeón neerlandés, mientras que la escudería satélite Racing Bulls apostará por una dupla juvenil integrada por Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad. El anuncio fue el cierre de un rompecabezas que se venía armando desde hace meses.
Alpine había despejado antes una de las principales incógnitas al ratificar la continuidad de Franco Colapinto para 2026, un paso clave para el piloto argentino, que ya vive una temporada de consolidación en el equipo francés. El foco se había trasladado entonces a Red Bull, donde se sabía que Yuki Tsunoda estaba en una situación frágil: finalmente, el japonés perdió su butaca después de siete años dentro de la estructura, aunque seguirá vinculado como piloto de pruebas y reserva.
Todas las piezas en su lugar: así quedó la grilla de la Fórmula 1 para 2026
Con Red Bull ya definido, el resto de las escuderías presentan una grilla estable y, en algunos casos, ambiciosa. McLaren, por su parte, mantiene su poderosa alianza entre Lando Norris y Oscar Piastri, ambos metidos en la lucha por el título junto a Verstappen y convirtiéndose en pilares del resurgimiento del equipo papaya.
Ferrari, en tanto, apostará otra vez a la combinación de Charles Leclerc con Lewis Hamilton, confiando en que el nuevo auto permita dejar atrás un año con apenas un triunfo -el logrado por el británico en la Sprint de China- y varios podios del monegasco que no alcanzaron para pelear arriba.
Mercedes, tras demoras y rumores, confirmó la continuidad de George Russell y Andrea Kimi Antonelli, una dupla que combina experiencia y juventud para afrontar un reglamento que pondrá a prueba a todas las escuderías.
En Aston Martin seguirán Fernando Alonso y Lance Stroll, pese a que los rumores sobre el futuro del canadiense vuelven recurrentemente.
Haas también repetirá con Ollie Bearman y Esteban Ocon.
Williams sostendrá a Alexander Albon junto a Carlos Sainz, protagonista de un cierre de temporada muy sólido.
Las novedades más profundas aparecen en los equipos que cambian identidad: Sauber se transformará oficialmente en Audi, manteniendo a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto para dar inicio a un proyecto a largo plazo.
Y, por primera vez en décadas, la grilla contará con un undécimo equipo: Cadillac, que desembarca con una dupla de enorme trayectoria formada por Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, dos pilotos con victorias en su currículum y suficiente experiencia como para liderar una estructura nueva en tiempos de revolución técnica.
Con todas las piezas en su lugar, la F1 2026 se prepara para un escenario renovado, donde la combinación de cambios reglamentarios, apuestas juveniles y nuevas escuderías promete una de las temporadas más impredecibles de los últimos años.