“AHORRO DE VERANO”, LA CAMPAÑA DE SECHEEP PARA EVITAR DISPAROS DE CONSUMO ELÉCTRICO, EN LOS DÍAS DE CALOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ante ello, SECHEEP pone en marcha la campaña “Ahorro de Verano”, mediante la cual recuerdan y reiteran consejos y/o tips para un uso racional y adecuado del recurso energético con el objetivo de ahorrar en los consumos de los hogares y por consiguiente atenuar el costo de las facturas.

Con la llegada de diciembre, las altas y sofocantes temperaturas que se registran en el Chaco impulsan un mayor encendido de aires acondicionados y aparatos de refrigeración, disparando la demanda energética.

A través de la campaña, la empresa energética provincial tiene como objetivo ayudar a evitar sobrecargas, reducir el consumo y brindar información útil durante las jornadas de calor extremo y de mayor demanda eléctrica.

La iniciativa de Secheep, podrá verse en las redes sociales oficiales de la empresa, en los medios de comunicación tradicionales y plataformas. Dentro del contenido habrá diferentes temas como:

-Tips para reducir el consumo

-Uso eficiente de electrodomésticos

-Qué hacer ante cortes

-Prevención de incendios rurales

-Facturación y consumo inteligente

La campaña señala que a través de acciones simples se pueden mejorar el servicio y reducir el gasto energético de cada hogar.

Desde la empresa, se recuerda además que durante toda la temporada estival, se multiplicará la presencia de cuadrillas en territorio, continuarán las tareas de mantenimiento preventivo y el monitoreo constante de las redes eléctricas en toda la provincia.

Asimismo, se recuerda que para cualquier reclamo o consulta están disponibles las vías de contactos: 0800-7777-589 (Centro de Atención Telefónico); WhatsApp 364-4-377044 y las redes sociales oficiales.

Relacionado