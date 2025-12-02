CINCO ARGENTINOS FUERON DETENIDOS EN MIAMI ACUSADOS DE ROBAR EN UN SHOPPING
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Los acusados se habrían llevado mercadería valuada en miles de dólares de reconocidos locales del Dolphin Mall.
El informe policial asegura que, minutos después, el mismo grupo quedó grabado en un local de Columbia, donde se dividieron y guardaron mercadería dentro de las valijas robadas. Según las imágenes, mientras algunos distraían a los empleados, otros cometían los robos. La misma maniobra habría sido llevada a cabo en la sucursal de The North Face. En tanto, la policía sostiene que dos de los sospechosos también fueron vistos robando en una tienda de Tommy Hilfiger.
Los argentinos enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”, entre otras figuras penales contempladas por la legislación de Florida. Según informó la policía, el grupo tenía pasajes para regresar a Argentina mañana miércoles.
El vocero policial de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, amplió: “Son adultos que pensaron que podían venir y llevarse cosas sin pagar. Mantenemos nuestro mensaje a la comunidad: si vienen a robar y cometer delitos, no lo van a poder hacer en el Dolphin Mall porque tenemos tolerancia cero con la criminalidad”. Según explicó, las detenciones se concretaron en el marco de la “Operación Fiestas Seguras” implementado en estas fechas para reforzar la vigilancia en los centros comerciales.