Cinco argentinos fueron detenidos en Miami acusados de robar en un shopping

Cinco turistas argentinos fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, acusados de presuntos robos cometidos en varias tiendas del Dolphin Mall, uno de los shoppings más conocidos del sur de Florida.

Los arrestos se llevaron a cabo el domingo luego de que agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando en un operativo de vigilancia especial, respondieran a varias denuncias por robos en el shopping.

el modus operandi del grupo. Las imágenes de las grabaciones muestran a los sospechosos ingresando primero a una tienda de Burlington, donde eligieron valijas de gran tamaño y se retiraron sin pagarlas. Ante esto, según fuentes policiales, los oficiales revisaron las cámaras de seguridad y observaron.

El informe policial asegura que, minutos después, el mismo grupo quedó grabado en un local de Columbia, donde se dividieron y guardaron mercadería dentro de las valijas robadas. Según las imágenes, mientras algunos distraían a los empleados, otros cometían los robos. La misma maniobra habría sido llevada a cabo en la sucursal de The North Face. En tanto, la policía sostiene que dos de los sospechosos también fueron vistos robando en una tienda de Tommy Hilfiger.

Dos de los sospechosos escaparon, pero fueron detenidos poco después en una parada de colectivos cercana al Dolphin Mall. Cuando la policía los revisó, encontró que llevaban mercadería valuada en alrededor de 950 dólares. Los otros tres integrantes del grupo fueron detenidos dentro del shopping y tenían más de 1100 dólares en productos robados. En total, la mercadería recuperada superaba los 2000 dólares, informó NBC.