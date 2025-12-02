TRAGEDIA EN CORRIENTES: UN VIOLENTO CHOQUE EN UN CAMINO RURAL DEJÓ TRES VÍCTIMAS FATALES
El impacto entre un remís y una camioneta en una zona de ripio causó una tragedia familiar y desató una investigación judicial para determinar responsabilidades.
Un dramático accidente ocurrido en un camino rural de Esquina, al sur de Corrientes, terminó con la vida de tres personas y dejó múltiples interrogantes abiertos sobre cómo se desencadenó el fatal choque. El siniestro, registrado el lunes alrededor de las 14.30, sucedió a apenas tres kilómetros del casco urbano, en un sector por el que los vecinos suelen transitar diariamente para dirigirse a los parajes cercanos.
La violencia del impacto y las características del camino de ripio dieron lugar a un escenario devastador que movilizó a bomberos, personal de salud y autoridades judiciales. Las víctimas se desplazaban en un remís rumbo al paraje Santa Librada, donde residían, cuando un Volkswagen Gol fue embestido en su lateral izquierdo por una camioneta Chevrolet S10 que transitaba por la ruta provincial 59.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el rodado mayor circulaba en dirección a la ruta nacional 12 y, al llegar a la intersección con la calle Mitre, terminó impactando al auto que salía desde la ciudad. La secuencia fue tan repentina e intensa que una de las pasajeras, Marisol Villalba, de 27 años, falleció en el acto debido a la gravedad de sus lesiones.
En el vehículo también viajaban Johana Patricia Aranda, de 31 años y con ocho meses de embarazo, y el pequeño Iván Tiziano Villalba, de apenas 6 años. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Esquina, donde los médicos realizaron maniobras para intentar estabilizarlos. Sin embargo, las heridas internas y el deterioro acelerado de su estado derivaron en su muerte.
La noticia conmocionó a los vecinos, quienes señalaron que ambas mujeres eran cuñadas y muy conocidas en la comunidad. El conductor del remís también sufrió lesiones importantes, incluyendo fracturas, y permanece internado aunque fuera de peligro. Tras el choque, un operativo inmediato desplegó a los Bomberos Voluntarios y al personal médico del Hospital San Roque, que asistieron en los primeros auxilios y trabajaron para trasladar a los heridos con rapidez.
El fiscal Javier Mosquera se hizo presente en el lugar y supervisó el trabajo de los peritos, ordenando además que los cuerpos quedaran en la Morgue del hospital hasta completar los trámites correspondientes. Dispuso la detención del chofer de la camioneta y el secuestro de ambos vehículos para someterlos a pericias mecánicas, una instancia clave para determinar si existió una falla técnica o un error humano.
Las primeras hipótesis apuntan a que el remís no habría advertido la presencia de la camioneta al aproximarse a la intersección, aunque los investigadores evitaron adelantar conclusiones. La tragedia en Esquina no fue el único episodio vial de la jornada. Horas más tarde, cerca de Saladas, otro choque fatal dejó dos mujeres fallecidas cuando un Toyota Etios, que intentaba cruzar la ruta nacional 12, fue embestido por un camión que se dirigía a Buenos Aires.