Tragedia en Corrientes: un violento choque en un camino rural dejó tres víctimas fatales

El fiscal Javier Mosquera se hizo presente en el lugar y supervisó el trabajo de los peritos, ordenando además que los cuerpos quedaran en la Morgue del hospital hasta completar los trámites correspondientes. Dispuso la detención del chofer de la camioneta y el secuestro de ambos vehículos para someterlos a pericias mecánicas, una instancia clave para determinar si existió una falla técnica o un error humano.

Las primeras hipótesis apuntan a que el remís no habría advertido la presencia de la camioneta al aproximarse a la intersección, aunque los investigadores evitaron adelantar conclusiones. La tragedia en Esquina no fue el único episodio vial de la jornada. Horas más tarde, cerca de Saladas, otro choque fatal dejó dos mujeres fallecidas cuando un Toyota Etios, que intentaba cruzar la ruta nacional 12, fue embestido por un camión que se dirigía a Buenos Aires.