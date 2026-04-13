EL INSTITUTO DE TURISMO DEL CHACO FORTALECIÓ EL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO EN LA CUMBRE CHAQUEÑA

El Instituto de Turismo del Chaco tuvo una destacada participación en la 3ª Cumbre Chaqueña de Ciencia, Tecnología e Innovación, consolidando su rol estratégico en la promoción y posicionamiento de la provincia como destino turístico.

El encuentro, organizado por el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, se desarrolló en el Gala Hotel & Convenciones de la ciudad de Resistencia, y reunió a universidades, investigadores, empresas y organismos públicos en un espacio de intercambio y construcción colectiva.



En este marco, el organismo provincial desplegó una estrategia orientada a vincular el turismo con sectores clave como la ciencia, la innovación y el ambiente, aprovechando la diversidad del público presente, que incluyó visitantes de otras provincias, comunidad educativa y referentes técnicos.

El stand institucional funcionó como una vidriera del potencial turístico del Chaco, ofreciendo información integral y propuestas que reflejan la identidad local. Entre los principales atractivos, se destacó Campo del Cielo, un sitio emblemático que integra turismo científico, patrimonio natural y cultura originaria. Allí, cada 30 de junio se realiza el Asteroid Day en la Reserva Natural y Cultural Pigüen N’onaxá, un evento que posiciona a la provincia en el mapa del turismo científico a nivel internacional.



La realización de la cumbre en Resistencia también refuerza el objetivo de consolidar a la capital chaqueña como sede de eventos, congresos y convenciones. Este tipo de encuentros no solo proyecta a la ciudad en circuitos estratégicos, sino que también dinamiza la economía local y pone en valor la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura, como la creación de un centro de convenciones acorde a la creciente demanda.

En este sentido, el turismo de reuniones se posiciona como uno de los segmentos de mayor impacto económico y sostenibilidad a lo largo del año. La articulación entre el sector público, privado y académico resulta fundamental para seguir fortaleciendo el posicionamiento del destino.



Otro eje relevante fue la participación de escuelas y público local. La propuesta del Instituto también apunta a fortalecer el conocimiento interno del territorio, promoviendo que los chaqueños conozcan y valoren sus propios atractivos, generando identidad y sentido de pertenencia.

Asimismo, se destacó el turismo como motor de empleo y oportunidades, especialmente para jóvenes. La presencia de prestadores turísticos, guías, propuestas gastronómicas y reservas naturales permitió visibilizar la cadena de valor del sector y su impacto en la economía provincial.

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