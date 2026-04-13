COMPROMISO ASUMIDO Y TRABAJO TERMINADO EN LA E.E.P. N° 1043

🧱En su visita a la E.E.P. N° 1043, el intendente Pío Sander asumió el compromiso de dar respuesta a diversas demandas planteadas por el equipo directivo, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y la distribución de los grados dentro de la institución educativa. 🤝

El pedido se centraba principalmente en la división de un salón amplio mediante placas de durlock, permitiendo crear dos aulas destinadas a alumnos de 2° y 3° grado, optimizando así los espacios para el normal desarrollo de las clases.

En respuesta a este compromiso, personal de Obras Públicas a cargo de Lucas Rach llevó adelante los trabajos que incluyeron la construcción de la división interna, pintura de la nueva pared y reacondicionamiento general del sector. Además, el equipo municipal aprovechó la intervención para pintar completamente las aulas, dejando los espacios en óptimas condiciones para el normal dictado de clases. 🎨

En este marco, el intendente Pío Sander señaló que “en la medida que podemos, colaboramos con las instituciones locales llevando soluciones a demandas puntuales, porque entendemos que la educación y el acompañamiento a las escuelas son fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad”.

Directivos y personal de la institución agradecieron la colaboración, la rápida respuesta y la buena predisposición del personal municipal, destacando la importancia de este trabajo que permite mejorar el ambiente educativo y brindar mayor comodidad a los estudiantes y docentes, concretando así un proyecto muy esperado por la comunidad educativa.

Relacionado