EEUU INICIA EL BLOQUEO DEL ESTRECHO DE ORMUZ Y ESCALA EL CONFLICTO CON IRAN

Estados Unidos comenzará este lunes a bloquear el tránsito en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo, tras el fracaso de las negociaciones con Irán. La decisión fue anunciada por el presidente Donald Trump y se hará efectiva desde las 11 hora argentina mediante el despliegue de la Armada estadounidense.

La medida implica que las fuerzas navales estadounidenses impedirán el paso de buques con origen o destino en puertos iraníes, en un intento por debilitar la capacidad de presión de Teherán sobre uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta.

Trump justificó la decisión tras el colapso de las conversaciones diplomáticas y acusó a Irán de obstaculizar la libre navegación. A través de su cuenta en Truth Social, sostuvo que la situación responde a una forma de «extorsión internacional» y advirtió que su administración no cederá ante ese tipo de presiones.

El mandatario también dejó abierta la posibilidad de avanzar con acciones más contundentes, incluso contra infraestructura crítica iraní, y lanzó una fuerte advertencia ante eventuales ataques contra fuerzas o embarcaciones vinculadas a Estados Unidos.

Desde Washington sostienen que Irán habría colocado minas en distintos puntos del estrecho, lo que representa un riesgo directo para la seguridad marítima. En ese marco, Trump ordenó no solo interceptar embarcaciones sospechadas de haber pagado peajes a Irán, sino también avanzar en la detección y destrucción de explosivos en la zona.

El trasfondo de la medida está marcado por el fracaso de una negociación que se extendió durante 21 horas y que buscaba limitar el programa nuclear iraní. Entre las exigencias planteadas por Estados Unidos figuraban el fin del enriquecimiento de uranio, el desmantelamiento de instalaciones nucleares y el cese del apoyo a grupos armados en la región.

Irán rechazó esas condiciones y respondió con advertencias. La Guardia Revolucionaria afirmó que el estrecho permanece bajo su control y que seguirá abierto a embarcaciones civiles, aunque anticipó una reacción «contundente» ante cualquier presencia militar extranjera.

El estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del flujo mundial de petróleo, lo que convierte cualquier alteración en su operatividad en un factor de impacto inmediato sobre los mercados internacionales. Desde el inicio del conflicto, los precios del crudo registraron fuertes subas impulsadas por la incertidumbre sobre el suministro.

La decisión de Washington se produce además tras un ultimátum previo que condicionaba una tregua a la reapertura plena del paso marítimo, en un escenario donde el control de esta vía se consolidó como una herramienta central de negociación geopolítica.