DIPUTADOS PROPONEN SUSPENDER LAS PASOS POR GASTOS INNECESARIOS

El bloque de diputados provincial «Chaco Puede» presentó este lunes en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley para suspender por un año el régimen de elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), con el objetivo de reducir gastos públicos y evitar múltiples convocatorias a las urnas.

La iniciativa plantea que la medida tenga carácter excepcional y temporal, sin afectar el normal desarrollo del proceso electoral general ni el funcionamiento del sistema democrático.

En este sentido, la selección de candidaturas continuaría realizándose dentro de cada fuerza política, conforme a sus normativas internas.

Desde el bloque impulsor señalaron que la propuesta responde a la necesidad de optimizar recursos en un contexto económico complejo.

Asimismo, remarcaron que la iniciativa busca simplificar el calendario electoral y mejorar la participación ciudadana.

Por último, destacaron que la suspensión de las PASO no implica una eliminación del sistema, sino una medida transitoria orientada a hacer más eficiente el proceso electoral en la provincia.