PROMOCIONES DE TARJETA TUYA PARA ACOMPAÑAR LA ECONOMÍA DEL HOGAR

Con los beneficios de la tarjeta de Nuevo Banco del Chaco, las familias chaqueñas cuentan con una herramienta para comprar en mejores condiciones.

Nuevo Banco del Chaco continúa acompañando a las familias chaqueñas con promociones exclusivas de Tarjeta Tuya para realizar las compras cotidianas de combustible, alimentos y farmacias con más facilidades.

Con opciones en toda la provincia, Tuya ofrece cuotas sin interés todos los días en supermercados, medicamentos, estaciones de servicio y también, en el pago de servicios para ahorrar, planificar y comprar de manera inteligente.

Farmacias: 3 y 6 cuotas sin interés en farmacias adheridas de toda la provincia.

3 y 6 cuotas sin interés en farmacias adheridas de toda la provincia. Combustibles: Los días martes y jueves, 3 cuotas sin interés en estaciones de servicios adheridas.

Los días martes y jueves, 3 cuotas sin interés en estaciones de servicios adheridas. Alimentos: Todos los días, 3 cuotas sin interés en supermercados, despensas, verdulerías, carnicerías, panaderías y todos los rubros alimenticios.

Todos los días, 3 cuotas sin interés en supermercados, despensas, verdulerías, carnicerías, panaderías y todos los rubros alimenticios. Servicios esenciales: 3 cuotas sin interés, para abonar las boletas de Sameep y Secheep.

Las promociones están disponibles para todas las versiones de la tarjeta: Tuya Tradicional, Tuya Joven, Tuya Pyme, Tuya Pyme Rural, Tuya Activa y Tuya Agro.

Los comercios adheridos y los detalles actualizados de cada promoción pueden consultarse en nbch.com.ar/promociones

Con Tarjeta Tuya, los chaqueños cuentan con un aliado que fortalece el comercio local, impulsa la economía provincial y cuida el bolsillo de cada familia, todos los días del año.

Para solicitar la tarjeta chaqueña, se puede hacer de manera online en nbch.com.ar completando el formulario web o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH.

Para activar la tarjeta, está habilitada la opción telefónica al 0800-888-6224 las 24 horas o a través del WhatsApp verificado al 362 416 1290.

Seguridad y canales oficiales

Nuevo Banco del Chaco recomienda a sus clientes tener especial cuidado con la seguridad de sus cuentas. Los canales oficiales de Atención Online están disponibles y los usuarios pueden contactarse a través de WhatsApp al 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales del Banco.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco.

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