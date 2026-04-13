AMBIENTE: CONTINÚAN LAS PODAS DE FORMACIÓN EN LOS BULEVARES DE LA CIUDAD

El equipo de poda a cargo de Daniel Nuske, continúa llevando adelante trabajos de poda de formación en las palmeras de los bulevares de la ciudad, con el objetivo de mejorar el desarrollo de las especies, garantizar la seguridad y embellecer los espacios públicos. 🌿

Estos trabajos tienen como finalidad ordenar el crecimiento de las palmeras, retirar hojas secas y ramas en mal estado, prevenir riesgos y mantener una imagen urbana prolija y cuidada, contribuyendo al mantenimiento de los bulevares y al cuidado del ambiente.

Desde el área destacaron que estas tareas se realizan de manera planificada y progresiva en distintos sectores de la ciudad, buscando preservar el arbolado urbano y mejorar la circulación en las avenidas y espacios verdes.

El municipio continúa trabajando en el cuidado del ambiente y el mantenimiento de los espacios públicos, promoviendo una ciudad más limpia, ordenada y segura para todos los vecinos.

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