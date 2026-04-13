DEMORAN A UN HOMBRE CON HERRAMIENTAS DE DUDOSA PROCEDENCIA

El demorado de 39 años intentó huir al advertir la presencia policial. Llevaba en una mochila varias llaves de paso y otros elementos de los cuales se intentara determinar su procedencia.

El hecho ocurrió hoy alrededor de las 5 en la intersección de las calles Hipólito Irigoyen y Calle 12, en el barrio Villa Los Lirios de la ciudad de Resistencia, cuando personal de la Comisaría Primera que patrullaba la zona observó a esta persona oculta entre los árboles.

Ante ello y al notar la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga, aunque fue alcanzado y demorado a pocos metros del lugar.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una mochila que contenía varias llaves de paso metálicas, algunas con fragmentos de caño y acoples.

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Magistratura en Turno la causa fue caratulada como “Supuesta Investigación Actuada”, y se procura establecer si los elementos guardan relación con algún hecho ilícito ocurrido en la zona. El demorado fue trasladado a la dependencia policial, hasta tanto se resuelva su situación legal.

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