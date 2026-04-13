ELECCIONES: CHACO PUEDE PROPONE SUSPENDER LAS PASO EN LA PROVINCIA POR “GASTO INNECESARIO”

El bloque Chaco Puede presentó este lunes en la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco un proyecto de ley para suspender por 1 año el régimen de elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), con el objetivo de reducir gastos públicos y evitar múltiples convocatorias a las urnas.

La iniciativa plantea que la medida tenga carácter excepcional y temporal, sin afectar el normal desarrollo del proceso electoral general ni el funcionamiento del sistema democrático. En este sentido, la selección de candidaturas continuaría realizándose dentro de cada fuerza política, conforme a sus normativas internas.

Desde el bloque impulsor señalaron que la propuesta responde a la necesidad de optimizar recursos en un contexto económico complejo. “Queremos evitar gastos innecesarios y que los fondos públicos puedan destinarse a áreas prioritarias como salud, educación, seguridad y al ordenamiento de las cuentas provinciales”, expresó el diputado y presidente del bloque, Iván Gyoker.

Asimismo, remarcaron que la iniciativa busca simplificar el calendario electoral y mejorar la participación ciudadana. “Entendemos que la reiteración de elecciones puede resultar agotadora para la ciudadanía, lo que se refleja en una menor concurrencia con el paso del tiempo”, indicaron.

Por último, destacaron que la suspensión de las PASO no implica una eliminación del sistema, sino una medida transitoria orientada a hacer más eficiente el proceso electoral en la provincia

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