SAMEEP FORTALECE LA FORMACIÓN TÉCNICA CON PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA ESTUDIANTES DE BARRANQUERA

En el marco de un Convenio de Cooperación y Colaboración Institucional, se llevó adelante una jornada de formación orientativa sobre riesgos laborales destinada a estudiantes del ciclo superior técnico. La actividad se desarrolló en la sede de la institución, ubicada en calle Miguel Cané 480, y fue coordinada por la Gerencia de Planificación de Sameep, con la participación de equipos técnicos de distintas áreas operativas.

La empresa Sameep y la Escuela de Educación Técnica N°2 “General José de San Martín” de Barranqueras consolidan el vínculo entre educación y trabajo a través de capacitaciones, experiencias en territorio y formación en seguridad laboral. Durante la jornada, alumnos de 6° año de las orientaciones en Construcciones Civiles, Electromecánica y Electrónica accedieron a contenidos específicos vinculados al funcionamiento de sectores clave de la empresa, como las gerencias de Planificación y Desarrollo, Capital Humano, Producción y Transporte, el Área de Telecomandos, y los departamentos de Higiene y Seguridad, Electromecánica y Acueductos.

Además, se brindó una charla sobre riesgos y manejo defensivo a cargo del arquitecto Luis Phellipon Novello, mientras que la jefa del Departamento de Higiene y Seguridad, ingeniera Liana Indurain, abordó conceptos fundamentales sobre prevención en ámbitos laborales, especialmente en contextos operativos.

El gerente de Producción de Sameep, ingeniero Aníbal Aquino, destacó la importancia de este tipo de iniciativas: “Es fundamental que los estudiantes incorporen desde el inicio los conceptos de higiene y seguridad, especialmente quienes realizarán sus prácticas profesionales en el marco de este convenio. Estas experiencias les permiten conocer el funcionamiento real de áreas técnicas y fortalecer su formación con una mirada práctica”.

Asimismo, subrayó el valor de la articulación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo: “Este tipo de acciones nos permite acompañar la formación de futuros técnicos, brindándoles herramientas concretas y acercándolos a la realidad de una empresa de servicios esenciales como SAMEEP”.

Por su parte, la directora de la institución, Karina Maggio, expresó: “Este acuerdo representa una oportunidad enorme para nuestros estudiantes, ya que les permite realizar prácticas profesionalizantes y tomar contacto con la realidad laboral, algo clave para su desarrollo”.

Finalmente, desde Sameep destacaron el acompañamiento del presidente de la empresa, ingeniero Nicolás Diez, por impulsar la concreción de este convenio que fortalece la educación técnica y promueve la formación de recursos humanos calificados en la provincia.

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