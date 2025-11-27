EL INFIERNO QUE VIVÍA SANTIAGO LÓPEZ MONTE CON SU NOVIA, LA PRESUNTA ASESINA: «POLLERITA DE MAMÁ»
Remedios de Escalada continúa conmocionada por el asesinato del joven de 20 años, que fue apuñalado, aparentemente, por su pareja de 16 años de edad.
La conmoción por el asesinato de Santiago Nahuel López Monte en Remedios de Escalada no cesa. Mientras la Justicia busca a la adolescente de 16 años que se fugó tras el hecho, la familia de la víctima brindó un crudo relato: el joven, aseguraron, era blanco constante de maltratos, violencia psicológica y agresiones físicas por parte de su novia, identificada como Nicole Nahiara Mena.
El infierno que vivía Santiago junto a su novia Nahiara y ahora presunta asesina
Macarena, hermana de Santiago, fue una de las primeras en detallar públicamente el calvario que padecía su hermano. La joven describió el abuso emocional y el aislamiento: “Ella lo manipulaba, lo denigraba, le decía que era una ‘marica’, una ‘pollerita de mamá’. Lo aislaba, no lo dejaba estar con su familia”.
En conversación con Radio Mitre, Macarena subrayó que la violencia no era un hecho aislado, sino que formaba un patrón constante de la relación, lo cual alarmaba a toda la familia López Monte. Los vecinos también confirmaron los maltratos: “Los vecinos nos dijeron que ella le pegaba, que una vez le sacó la llave de la moto y lo dejó parado horas en la esquina hasta que quiso abrirle”, relató.
Tras un incidente en el que la madre presenció una agresión directa de la adolescente hacia Santiago en la casa, la joven fue expulsada de la vivienda familiar y la víctima decidió acceder a vivir con la chica de 16 años, ahora en su casa.
Tras esto, Macarena reveló que se siguieron dando momentos de máxima violencia: “Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo: ‘Eso es una puñalada’. Él lo negaba, pero era evidente”, contó.
El círculo cercano del muchacho asesinado pintó el cuadro de una relación altamente tóxica, plagada de celos, control y agresiones tanto físicas como emocionales. La familia de la víctima asegura que Nahiara exhibía un comportamiento errático y hostil. Santiago, sumido en el miedo o el sometimiento, rara vez se animaba a revelar la magnitud real de lo que estaba sucediendo.
A pesar de que nunca se presentó una denuncia formal, esta adolescente ya había sido protagonista de otros altercados violentos, de acuerdo con los testimonios recabados. En el vecindario, se conocía el carácter conflictivo de la pareja, y la familia de Santiago había expresado repetidamente su honda preocupación por la situación.
El desenlace fatal
Toda la violencia soterrada culminó trágicamente el miércoles, con una llamada al 911. Las fuentes judiciales indican que fue la propia Nahiara quien se comunicó con emergencias. Su coartada inicial fue que su novio se había herido de gravedad al “engancharse con una reja”. Sin embargo, la verdad se impuso rápidamente y esta excusa se derrumbó en cuestión de minutos luego de que los médicos examinaran el cuerpo del joven, que ya estaba muerto.