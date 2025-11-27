180 GARRAFAS VENDIDAS EN UN NUEVO OPERATIVO DE GAS SOCIAL
Desde el Municipio de Juan José Castelli se continúa promoviendo la venta de gas social, con el objetivo de acercar a los vecinos la posibilidad de acceder a garrafas a un menor costo .
En el contexto económico actual, muchas familias se volcaron a esta alternativa, ya que representa un importante ahorro en tiempos difíciles .
Gracias a las gestiones del intendente Pío Sander, y al trabajo conjunto del Centro de Gestión Municipal del barrio La Paz y la empresa Gas Argentino, estos operativos se llevan adelante para favorecer a las familias de bajos recursos y aliviar la economía del hogar .
En esta oportunidad, se comercializaron 180 garrafas, una cifra que representa una venta exitosa y un acompañamiento significativo a la comunidad