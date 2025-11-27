EL EQUIPO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI CONTINÚA DESARROLLANDO SUS TAREAS HABITUALES EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD.
En esta oportunidad, los trabajadores municipales realizaron recolección de tierra acumulada y tareas de barrido manual sobre calle Sarmiento y avenida Hipólito Yrigoyen, mejorando la circulación y la imagen urbana.
Estas acciones forman parte del compromiso permanente del municipio de Juan José Castelli con el mantenimiento del espacio público, contribuyendo a una ciudad más limpia, ordenada y agradable para todos los vecinos.