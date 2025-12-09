EL GOBIERNO PRESENTÓ EL INFORME FINAL DEL CONSEJO DE MAYO
El jefe de Gabinete adelantó que el Ejecutivo impulsará una reforma laboral y dio precisiones sobre sus alcances.
Además, el funcionario de Milei reveló que de los 10 puntos del Pacto de Mayo, el Consejo no trató la reforma previsional ni la coparticipación federal. También aclaró que el carácter del organismo es «consultivo, sin poder vinculante».
Quiénes conformaron el Consejo de Mayo
Adorni presidió el Consejo de Mayo tras la salida de Guillermo Francos del Ejecutivo y lideró las reuniones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en representación del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en representación de las provincias firmantes del Pacto; la senadora nacional, Carolina Losada, en representación de la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, en representación de la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en representación de los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en representación del empresariado.