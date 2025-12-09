El Gobierno presentó el informe final del Consejo de Mayo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió el informe final del Consejo de Mayo y adelantó este martes que la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei será uno de los temas principales, con foco en la «ultraactividad» y con «temas para trabajadores autónomos y de plataformas».

el proyecto oficial ya está cargado en la página web oficial del Gobierno (www.argentina.gob.ar). En este sentido, precisó los «cambios en trabajo agrario» y anticipó que se derogarán «normas obsoletas como la Ley de Teletrabajo, que no obtuvo el efecto deseado». Tal como detalló oportunamente el también vocero,.

Además, el funcionario de Milei reveló que de los 10 puntos del Pacto de Mayo, el Consejo no trató la reforma previsional ni la coparticipación federal. También aclaró que el carácter del organismo es «consultivo, sin poder vinculante».

«La coparticipación federal requiere de la presencia de todos los gobernadores y la reforma previsional requiere modificaciones en el esquema laboral, así que esos dos puntos quedaron afuera», indicó el ex vocero presidencial en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Adorni afirmó que el Gobierno enviará todos los proyectos al Congreso: «Algunos los trabajaremos durante extraordinarias y otras iniciativas durante el periodo 2026».