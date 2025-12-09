CAROLINA LOSADA ASEGURÓ QUE LA REFORMA LABORAL TIENE «PUNTOS SUPERFAVORABLES PARA LOS TRABAJADORES»

Losada aclaró que respecto del texto original del Poder Ejecutivo “

puede haber modificaciones

”, pero resaltó :

“Lo que importa es que esto mejora la vida a la gente y hace que la Argentina crezca

Los cambios que se harán en la Reforma laboral

, entonces nosotros en general lo vamos a acompañar”.

En un intento por ampliar la base de apoyo a la flexibilización laboral, el Gobierno incluyó en uno de los proyectos que circula un endulzante para empresarios y pequeños propietarios: la reducción del impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, la exención a los alquileres para vivienda así como a la venta de inmuebles y activos financieros, y la eliminación de tributos a los electrónicos y bienes de lujo.

La iniciativa podría ser presentada mañana antes de ser enviada para su tratamiento al Senado. De avanzar por ese camino, las medidas reducirán en principio los ingresos que recibe el Estado, aunque el gobierno espera compensarlo con mayor actividad. En noviembre, la recaudación descendió 8,7% anual -la cuarta caída consecutiva- por la rebaja previa de impuestos (País, Bienes Personales y retenciones).

La reforma que estamos mandado – en lo impositivo – se enfoca en dos o tres cosas. Primero, en sustentar la reforma laboral. Va a caer muy bien lo laboral e impositivo que hemos mandado. Es un cambio fundamental para el país, ojalá pasen rápido», dijo el viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista con Antonio Laje, al explicar los cambios en los que trabaja su equipo.

Según Clarín, desde 2026 se reducirán las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las sociedades: el tramo del 30% pasará al 27% y el del 35% bajará al 31,5%. La medida beneficiará tanto a las Pyme que tributan en el primer tramo como a las grandes compañías que tributan en la escala superior. Caputo se lo había anticipado hace dos semanas a las empresas británicas.

Otro de los cambios es la exención de Ganancias a los alquileres de inmuebles para casa-habitación, donde hoy predominan pagos en efectivo sin declarar. Así, si una persona alquila una propiedad para vivienda de un tercero, los ingresos del propietario dejan de tributar el gravamen. También quedará exenta la venta de inmuebles (casa, departamento, terreno o lote) por personas humanas desde 1 de enero de 2026.

El texto prevé beneficios para los inversores con la eximición del pago de Ganancias por la compraventa de activos financieros, incluyendo bonos, obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión y Cedear, coticen o no en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). La única excepción son las monedas digitales o criptoactivos, cuya renta financiera seguirá alcanzada por el tributo.