DEMORAN A UN HOMBRE E INCAUTAN UN AUTO POR UN SUPUESTO ROBO

El aprehendido de 29 años junto a otro individuo que falta aprehender, habrían ingresado a una casa en la zona sur y se llevaron varios elementos.

El rodado incautado, fue utilizado para trasladar los bienes sustraídos.

Este mediodía, luego de varias horas de investigación, agentes de la División Delitos Contra La Propiedad, logró atrapar a un ciudadano de 29 años e incautar un Fiat Siena, color rojo, que estarían involucrados en el robo a una vivienda ubicada por calle Rio Teuco al 2900 del barrio Aramburu.

Al domicilio, el detenido junto a otro sujeto, ingresaron el domingo al mediodía, tras aprovechar la ausencia de la propietaria, para llevarse varios bienes, que fueron trasladados en el vehículo.

Ya en horas de la tarde, la dueña de casa llego a su morada y se encontró con que había sido visitada por “los amigos de lo ajeno”, por lo que radico la denuncia en la Comisaría Cuarta Metropolitana, quienes solicitaron la colaboración de los efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad.

De inmediato comenzaron las pesquisas y con la ayuda de las cámaras de vigilancia de los vecinos, observaron el movimiento de los presuntos autores y en que se movilizaban.

Hoy a eso de las 12.30, mientras seguían con las investigaciones, en avenida 9 de Julio al 2450, vieron el rodado estacionado y mediante vigilancia discreta, aguardaron la presencia del conductor.

A los pocos minutos, se presentó un joven de 29 años, quien fue inmediatamente aprehendido y procedieron a secuestrar el automóvil, bajo la causa “Supuesto Robo”.

