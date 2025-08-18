El Gobierno oficializó los cambios en el Ministerio de Economía: cómo quedó la cartera que conduce Luis Caputo

Gobierno publicó este lunes todos los cambios hechos a la estructura del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, tras la salida de algunos funcionarios, la disolución de organismos como la Comisión Nacional de Transporte y otras maniobras que El, tras la salida de algunos funcionarios, la disolución de organismos como la Comisión Nacional de Transporte y otras maniobras que habían sido concertadas en febrero de este año

A través de una serie de decretos el Poder Ejecutivo Nacional resolvió cuestiones que habían sido anticipadas el mes pasado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuando todavía tenía las facultades delegadas por el Congreso a través de la Ley Bases.

Por ejemplo, en el Decreto 584/2025, que fugura en el Boletín Oficial de este lunes, se oficializó el reemplazo de la Comisión Nacional de Transporte por la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, informó el diario Clarín.

El nuevo organismo es descentralizado y funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte, que es parte del Ministerio de Economía, y tendrá entre sus atribuciones la representación legal e institucional, la dirección general y la gestión económica, financiera y patrimonial de ese área.

También tendrá la capacidad de aprobar su propio reglamento interno, de proponer su estructura organizativa al Poder Ejecutivo, administrar los recursos humanos y confeccionar la memoria anual de gestión.