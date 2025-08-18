Karina Milei cruzó a Pamela David por afirmar que usa un reloj de u$s35.000

Karina Milei desmintió a Pamela David, quien aseguró que la secretaria general de la Presidencia utiliza un reloj Rolex de u$s35.000, y dijo que la iba a denunciar ante la justicia por «calumnias e injurias».

«Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron», manifestó la funcionaria nacional en su cuenta de X.

Y agregó: «Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias. El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir»

«Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder. Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras», concluyó.

Como era de esperarse, Javier Milei fue el primero en hacerse eco de la desmentida que realizó su hermana: “DESENMASCARANDO AQUÍ A UNA MENTIROSA Y A UNA OPERADORA… Los kukas no pierden sus mañas… CIAO!”.