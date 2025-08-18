QUITILIPI DOS DEMORADOS CON UN ARMA TIPO “TUMBERA”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fueron interceptados por personal motorizado en barrio San Cayetano; uno portaba un arma casera y munición.

Este lunes 18 de agosto, alrededor de las 12:30 horas, personal de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas de Quitilipi llevó a cabo un procedimiento en la intersección de las calles Moreno y Zibechi, barrio San Cayetano.

Durante el operativo fueron demorados dos hombres, de 45 y 37 años respectivamente. Uno de ellos portaba un arma de fabricación casera tipo “tumbera” con un cartucho calibre 28, mientras que el otro intentó entorpecer el accionar policial.

Se procedió al secuestro del arma y la munición, quedando ambos sujetos a disposición de la Fiscalía Penal N° 3 de Sáenz Peña.

