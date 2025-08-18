PATRICIO AMARILLA ASUMIÓ COMO SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, tomó juramento hoy a Patricio Amarilla, como nuevo subsecretario de Industria y Comercio, en reemplazo de Hipólito Beveraggi.

Amarilla, es un joven empresario pyme del rubro químico, fundador de la única perfumería artesanal del NEA y coordinador de una empresa familiar con trayectoria en la producción de artículos de limpieza. Fortalece su gestión en la apuesta por la juventud, la profesionalización y la promoción de nuevos liderazgos, con el diálogo como herramienta central.

“Tanto con el gobernador Zdero como con el ministro coincidimos en que el sector privado necesita urgentemente inversiones. Fomentar el empleo privado es fundamental y vamos a trabajar en ese sentido”, expresó Amarilla.

El flamante funcionario agregó: “Vengo del sector empresarial, hace muchos años que estoy en este ámbito, y contamos con la experiencia necesaria que ojalá pueda cumplir con las expectativas del gobernador”.

Por su parte, el ministro Dudik agradeció todo el trabajo realizado por Beveraggi, durante la gestión y le dio la bienvenida a Amarilla, por aceptar este nuevo desafío de integrar la cartera productiva y fortalecer el área de Industria y Comercio.

Entre los ejes de gestión que impulsará se destacan:

-Capacitación de jóvenes en el ámbito empresarial y laboral.

-Impulso a la industria local y fortalecimiento de pymes y emprendedores.

-Fomento del diálogo entre sectores públicos, privados y sociales.

-Diseño de políticas con visión integral, territorial y sostenible.

