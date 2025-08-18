FONTANA ERA BUSCADO POR LA JUSTICIA Y CAYÓ EN UN CONTROL DE RUTINA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El demorado presentaba dos pedidos de captura vigentes por causas del 2018 y 2019.

Este lunes, cerca de las 13, personal de Motoristas logró demorar a un hombre de 39 años en la intersección de avenida Marconi y calle San Luis.

Al ser identificado, a través del Sistema Federal De Comunicaciones Policiales (SIFCOP) arrojó dos pedidos de captura vigentes. Uno de ellos corresponde a una causa por infracción a los artículos 41 y 117 del Código de Faltas Provincial. El segundo, por una causa de “supuesto hurto calificado”, con intervención de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.

Tras ser identificado y confirmarse los pedidos de captura, fue trasladado a la Comisaría Segunda de Fontana, donde quedó a disposición de la justicia.

Relacionado