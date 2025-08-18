ACÁ ESTÁN, ESTOS SON: LOS CANDIDATOS DE FUERZA PATRIA CHACO PARA EL CONGRESO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Uno por uno, el detalle de los nombres que se proponen para el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.

Fuerza Patria Chaco definió su lista de unidad para el Congreso de la Nación con Jorge Capitanich al frente de la oferta electoral para el 26 de octubre próximo.

La nómina de postulantes a senadores está encabezada por Coqui en primer lugar, acompañado por Magda Ayala; y Rodrigo Ocampo y María Laura Zacarías como suplentes.

Mientras que los postulantes a diputados nacionales es liderada por Sergio Dolce, intendente de Las Garcitas, Julieta Campo, el jefe comunal de Machagai, Juan Manuel “Juanchi” García; y la ex concejal saenzpeñense Luisina Lita. Completan, en calidad de suplentes, Juan Manuel Pedrini, Patricia Lezcano y Héctor Pruncini.

Quiénes son los candidatos de Fuerza Patria para defender al Chaco

Jorge Milton “Coqui” Capitanich – Primer senador: Fue tres veces gobernador del Chaco (2007-2011; 2011-2015; y 2019-2023); se desempeñó como senador nacional representando a la provincia de 2001 a 2007; y también fue jefe de Gabinete de Ministros de la Nación en dos oportunidades: en 2002, y de noviembre de 2013 a febrero de 2015. En 2015 recuperó la Intendencia de Resistencia para el peronismo y en 2025 fue electo diputado provincial.

Magda Ayala – Segunda senadora: Es la intendenta de Barranqueras, cargo que ocupa desde 2019 tras una histórica victoria peronista contra la UCR. También fue concejal por esa ciudad de 2015 a 2019; y resultó electa diputada provincial en 2025.

Rodrigo Ocampo – Primer senador suplente: actual diputado provincial, antes secretario de Municipios de la Provincia y concejal de Resistencia (2015-2019). Fue presidente de la Asociación de Básquetbol de Resistencia y actualmente es el titular del Club Juventud de Villa Centenario.

María Laura Zacarías – Segunda senadora suplente: Licenciada en Gestión Educativa, también es directora de la UEGP 216 “Sensaciones Jardín Maternal”, profesora en Educación Inicial (UNNE) y actualmente estudiante regular de la Maestría en Educación en la UNQ. Como coordinadora de Educación en Barranqueras, lleva adelante trabajos articulados con diferentes instituciones.

Sergio Dolce – Primer diputado nacional: Ganó en 2014 las elecciones municipales y desde entonces es el intendente de Las Garcitas. Dirigente de gran compromiso con las políticas de educación rural. También se desempeña como presidente del Club Social y Deportivo Las Garcitas, principal entidad deportiva de la localidad.

Julieta Campo – Segunda diputada nacional: Dirigente de la juventud peronista actualmente estudia Derecho. Fue subsecretaria de Juventudes y Diversidad en el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Jorge Capitanich (2019-2023), lugar desde el que lideró equipos técnicos para la implementación de diversas políticas públicas.

Juan Manuel “Juanchi” García – Tercer diputado nacional: es el intendente de Machagai desde 2019 y ya lleva dos periodos al frente de su ciudad gracias a contundentes triunfos electorales. Es empresario pyme y fue vicepresidente segundo de la Mesa Ejecutiva de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y se desempeña como presidente del Foro de Intendentes del PJ Chaco.

María Luisina Lita – Cuarta diputada nacional: es abogada especializada en Derecho de Daños y formada en Derecho Procesal. Ocupó una banca en el Concejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña durante cuatro años, entre 2019 y 2023. Su trayectoria conjuga experiencia política con una visión joven y renovadora, enfocada en impulsar la educación como motor de igualdad.

Juan Manuel Pedrini – Primer diputado nacional suplente: es abogado y escribano, graduado en la Universidad Católica. Se desempeñó en dos oportunidades como diputado nacional (2013-2017 y 2021-2025) además de ocupar una banca en la Legislatura provincial (2017-2021). También fue ministro de Gobierno y presidente de Lotería Chaqueña durante la gestión de Capitanich; en 1994, con 34 años, fue electo presidente de la Honorable Convención Constituyente de la Provincia del Chaco.

Patricia Lezcano – Segunda diputada nacional suplente: Profesora y empleada de la administración pública provincial, también es la directora del ISEPCI Chaco, un instituto de análisis socioeconómico. Militante de Libres del Sur con firme compromiso por la construcción de un país más justo, solidario y con igualdad de oportunidades para todas y todos.

Héctor Pruncini – Tercer diputado nacional suplente: asesor y militante de la economía popular; emprendedor pyme de Las Breñas donde se desempeñó como presidente del Club Defensores del Chaco; fue coordinador de la delegación del Insssep y actualmente es presidente de la Cooperativa de Trabajo Santa Isabel y referente de la FECOOIN (Federación de Cooperativas del Interior).

