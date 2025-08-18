VOLVIÓ LA MARATÓN A TRES ISLETAS EN EL MARCO DEL 88° ANIVERSARIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de nuestra ciudad, se realizó la tradicional Maratón “Corrida de Calles” organizada por la E.E.S. Nº12 “Juan B. Alberdi” en conjunto con la Municipalidad de Tres Isletas.

Con gran participación de atletas locales y corredores de distintos puntos de la provincia, la jornada fue un verdadero éxito deportivo y comunitario, que llenó de energía, entusiasmo y unión a nuestras calles.

Gracias a todos por el compromiso asumido y el trabajo realizado para que todo sea un verdadero éxito.

¡Nos encontramos en la próxima edición!

Busca tus imágenes en el siguiente enlace y reviví los mejores momentos de esta gran fiesta del deporte.

