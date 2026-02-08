El Espinillo BUSCAN ESCLARECER EL FALLECIMIENTO DE UN MENOR DE 9 AÑOS

En la madrugada de este domingo, las autoridades policiales y judiciales iniciaron una investigación bajo la carátula de «Supuesta Muerte Dudosa» tras el deceso de un niño de 9 años en la planta urbana de la localidad de El Espinillo.

Cerca de las 4:30, personal de la Comisaria El Espinillo junto al Fiscal a cargo del Equipo Fiscal N° 1 de Juan José Castelli, el Dr. Gerónimo Agustín Roggero, se hicieron presentes en el lugar de los hechos junto al Ayudante Fiscal Eduardo Maidana y la Licenciada Mónica Teresa Ojeda del Gabinete Científico del Poder Judicial.

El operativo contó con el resguardo inicial de la Comisaría local; como parte de las diligencias de rigor, el cuerpo del menor fue trasladado por la División Bomberos en el móvil tanatológico hacia la Morgue Judicial de Juan José Castelli, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar las causas fehacientes del fallecimiento.

Secuestro de elementos y traslados

Durante el procedimiento, la División de Investigaciones Complejas procedió al secuestro de prendas de vestir y diversos dispositivos tecnológicos, incluido tres teléfonos celulares, equipos de computación y sistemas de almacenamiento DVR, materiales que serán sometidos a peritaje.

Asimismo, la fiscalía dispuso el traslado de dos hombres, de 37 y 25 años, hacia la ciudad de Juan José Castelli. Ambos serán examinados por un médico forense debido a que presentaban afecciones cutáneas (enrojecimiento y alergia) al momento del operativo.

La situación legal de ambas personas y el curso de la investigación quedan sujetos a los resultados que arrojen la autopsia y el análisis de las pruebas recolectadas por el personal de la Policía del Chaco.

Relacionado