CHACO – DESBARATAN CENTRO DE JUEGO CLANDESTINO TRAS ALLANAMIENTO

En la madrugada de este domingo, efectivos de la División Económicos y Leyes Especiales llevaron a cabo un operativo que permitió desarticular un centro de apuestas ilegales en la localidad.

El procedimiento se desencadenó tras una denuncia anónima recibida por el Área de Lucha contra el Juego Ilegal de Lotería Chaqueña, la cual alertaba sobre partidas clandestinas del juego de mesa denominado «ferro».

El operativo comenzó alrededor de las 5, en un domicilio ubicado sobre la calle Quebracho. Luego de tareas investigativas conjuntas con la División Investigaciones de Charata, se determinó que en dicha finca se realizaban actividades ilícitas durante los fines de semana en horario nocturno.

Bajo la supervisión de la Dra. Elizabeth Palacio y conforme a la orden emitida por el Juzgado de Garantías de Presidencia Roque Sáenz Peña, se procedió al registro del inmueble. Como resultado de la requisa, el personal policial secuestró:

• 2.358 naipes de truco (distribuidos en 59 mazos).

• $574.000 en efectivo de distinta denominación.

• 4 teléfonos celulares.

• 7 cajas de juegos y fichas de apuestas.

Al momento del ingreso de las fuerzas de seguridad —que contaron con el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), el principal investigado no se encontraba en la vivienda.

La causa ha sido caratulada como Supuesta Infracción al Artículo 301 Bis del Código Penal Argentino, que sanciona la explotación de juegos de azar sin la debida autorización. Las autoridades judiciales correspondientes al Equipo Fiscal N° 4 continúan con las diligencias de rigor para dar con los responsables.

Relacionado