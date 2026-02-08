COLONIA ELISA AGENTES FRUSTRARON HURTO DE GANADO EN ZONA RURAL

El hecho ocurrió durante la tarde. El sospechoso fue seguido por personal policial y detenido tras intentar huir hacia el monte.

Este sábado, entre las 16:00 y las 18:45, efectivos de la Comisaría de Colonia Elisa, junto a personal de Seguridad Rural, intervinieron ante un hurto de ganado menor registrado en zona rural de la localidad.

Tras recibir información sobre la presencia de un sujeto dentro de un campo, se inició un operativo de seguimiento, logrando observarlo mientras trasladaba dos caprinos, los cuales abandonó al advertir la presencia policial, dándose a la fuga hacia el monte.

Luego de un rastrillaje, el individuo, de 34 años, fue aprehendido, procediéndose además al secuestro de los animales, que posteriormente fueron restituidos a su propietario por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental interviniente.

El detenido fue notificado de su aprehensión en el marco de la causa, continuándose con las actuaciones legales correspondientes.

