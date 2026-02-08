CAMIONERO DENUNCIO QUE FUE VIOLADO POR 5 HOMBRES, ESTAN DETENIDOS

Un camionero se encontraba viajando a la localidad de Villa Ana, provincia de Santa Fe, para trabajar en una cosecha. Al llegar, denunció haber sido abusado sexualmente por cinco de sus compañeros. El hecho fue filmado por los acusados, quienes quedaron detenidos tras ser identificados.

El hecho ocurrió el 24 de enero cuando la víctima, que trabajaba como camionero, fue interceptada por el grupo. Así, a punta de cuchillo y amenazas, lo obligaron a descender del vehículo. No obstante, la denuncia se radicó varios días después del ataque, específicamente, el 27 de enero. Según se declaró en el expediente, el hombre relató que se encontraba en la región por motivos laborales vinculados a la cosecha y que conocía a los agresores. Asimismo, pudo precisar que el ataque ocurrió en un camino rural, a 200 metros de la ruta provincial 32, dentro de la jurisdicción de Villa Ana.