EL 2026 YA LLEGO A NUEVA ZELANDA Y LO RICIBIERON CON UN SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES

Aunque en Argentina todavía faltan algunas horas para que llegue el 2026, algunas partes del mundo ya recibieron al año nuevo.

Kiritimati, la isla del océano Pacífico que pertenece a la República de Kiribati, fue la primera en darle la bienvenida al 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo.

Una hora después, Nueva Zelanda hizo lo suyo. Auckland fue el epicentro en el que se reunieron miles de personas para presenciar el tradicional espectáculo de pirotecnia sobre la icónica Sky Tower, en el emblemático paseo marítimo, que generó una postal memorable.

En redes sociales empezaron a circular los primeros videos que dan cuenta de los festejos en las distintas partes del globo.

El próximo en recibir el 2026 será Sidney, dos horas después de Auckland, y se espera también un masivo espectáculo de fuegos artificiales en el que se quemarán unas nueve toneladas de pirotecnia.

Sin embargo, se espera que se realice un minuto de silencio en memoria de las víctimas del tiroteo en Bondi Beach.