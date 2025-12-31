VENCIMIENTO DE ENERO: COMO, CUANTO Y CUANDO SE PAGA LOS MAS DE USD 4.200 MILLONES DE DEUDA

Hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, dio el primer paso para un repo con bancos internacionales al llevar a cabo un canje con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, dio el primer paso para un repo con bancos internacionales al llevar a cabo un canje con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El 9 de enero vencen cerca de USD 4.200 millones, pero al ministro de Economía, Luis Caputo, le quedan menos días para poder juntar los dólares que aún le faltan. Es que debe realizar el depósito un par de horas antes, tanto en la Argentina como en el exterior, y a su vez debe definir cómo va a cubrir la diferencia que aún tiene.

Si bien los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aumentaron a cerca de USD 1.800 millones tras la colocación del BONAR 2029N (USD 910 millones) y desembolsos de organismos internacionales (USD 360 millones), en las últimas ruedas hubo ventas para controlar que el tipo de cambio no aumente. Esto fue alertado por un informe de Buenos Aires Valores S.A., que detalló que se perdieron USD 240 millones por esa vía al cierre de la semana pasada.

Cómo se paga

De los vencimientos por cerca de USD 4.200 millones, hay que diferenciar entre los de legislación externa (Globales) y legislación local (Bonares), por lo que los mecanismos de pago son diferentes para ambos casos e implican, en el primer caso, tener los dólares un día hábil antes de la fecha de pago.

Según datos extraídos del sitio del Ministerio de Economía, de los USD 4.216 millones que vencen el 9 de enero, USD 2.567 millones corresponden a Globales (USD 1.524 millones a capital y USD 1.043 millones a intereses). Los restantes USD 1.649 millones corresponden a Bonares (USD 1.187 millones a capital y USD 462 millones a intereses).

Diferencia entre Globales y Bonares

“Lo que se paga en el exterior (Globales en dólares y euros) se transfiere desde el BCRA a la cuenta del Agente de Pago (BNYM) el día hábil anterior al vencimiento”, comentó Ramiro Tosi, el exsubsecretario de Finanzas y hoy director de Suramericana Visión, la consultora fundada por Martín Guzmán. Esto significa que el 8 de enero el ministro Caputo y el secretario de Finanzas, Alejandro Lew, deberán contar con los USD 4.200 millones.

La misma explicación dio un exfuncionario de la Secretaría de Finanzas que prefirió hablar en off the record. “Los bonos que son Globales, el agente de pago es el que distribuye el dinero porque sabe dónde está cada bono. La República Argentina no sabe dónde está cada bono, lo que sabe es el número exacto que tiene que pagar conforme a la fijación del cupón”, comentó a este medio.

El Tesoro vendió dólares en las últimas jornadas para controlar el tipo de cambio.

Por eso se envía el dinero al agente de pago y este lo va dividiendo entre los diferentes agentes, que a su vez tercerizan enviándolo a los comitentes. Por eso, explicó, suele realizarse la operación un día hábil antes. “Suele haber ruido porque no todos los agentes tienen la misma eficiencia y, por eso, puede demorarse un día más en depositar el dinero en la cuenta”, agregó.

Puede suceder que una persona cuente con un bono de legislación externa, pero se encuentre en la Argentina. En ese caso, el Gobierno gira el dinero al agente de pago, que lo divide entre varias agencias y, entre ellas, manda el dinero de vuelta a la Argentina a Caja de Valores, porque hay argentinos o extranjeros que tienen el bono depositado en un agente de bolsa local.

Bono local

“El bono local va por otra vía, va directamente por Caja de Valores, lo que posiblemente lo hace más eficiente porque, una vez que el Gobierno envía el dinero, ya se distribuye”, comentó esa misma fuente. Aunque no todos los que pasaron por la Secretaría de Finanzas tienen la misma postura; otro funcionario destacó que puede haber una demora de incluso un día en la acreditación del pago en el país.

“En el país, para el pago de los Bonares, giran el dinero a Caja de Valores, que después la distribuye a las diferentes Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), por eso se tiene que hacer un par de días antes. Y, generalmente, el tenedor lo cobra un día después», afirmó, para quien el problema principal radica en dónde van a conseguir los dólares para poder cumplir con el vencimiento.

Efecto en las reservas

“La caída de reservas inicial reflejará el pago en el exterior. Lo que se paga aquí simplemente es un movimiento de cuentas dentro del sistema, por lo cual, si el tenedor no saca los dólares del banco, las reservas brutas no caen”, explicó Tosi. Aunque destacó que la caída puede ser menor en caso de que se decida “canjear” los dólares que queden disponibles en Nueva York para depositarlos en Argentina y “ganar” la brecha entre el MEP/CLL, que está entre 2,5% y 3% en las últimas semanas.

Además, hay que tener en cuenta que una porción del pago es intra sector público: son bonos en manos del BCRA, la Anses y otros organismos. El pago a privados, locales y del exterior, es de algo menos de USD 3.700 millones lo que ya de por sí reduce el impacto en reservas.

Los dólares que faltan

Mientras tanto, al ministro de Economía, Luis Caputo, todavía le faltan dólares en la cuenta del Tesoro en el BCRA para poder hacer frente a los vencimientos de enero. Por medio de la publicación en el Boletín Oficial de este martes, se conoció que el Ministerio de Economía llevó a cabo un canje con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que lo deja más cerca de concretar el préstamo con los bancos internacionales por hasta USD 7.000 millones.

Por medio del Boletín Oficial, el Ministerio de Economía ejecutó un canje con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el cual le entregó títulos en dólares (AL35 y AL38) a cambio de bonos en pesos indexados a la inflación.

“Es normal que hagamos operaciones de canje de títulos con el Central, siempre a precio de mercado. Lo puede solicitar una u otra parte y puede ser para administración de su portafolio o para tener flexibilidad para hacer alguna operación en particular”, dijeron desde el Ministerio de Economía a Infobae.

Y si bien es una posibilidad que se concrete el repo con los bancos internacionales, hay otras alternativas sobre la mesa luego de que se aprobó el presupuesto 2026, como un canje de deuda sin tener que respetar la Ley de Administración Financiera, conocida como Ley Guzmán.

“Cuando tenés vencimientos te quedan dos opciones: o hacer un canje en donde cambiás un paquete de vencimientos próximos y los postergás y ofrecés una canasta que reemplaza esos títulos por uno posterior, pero esto lo tenés que hacer un par de días antes”, comentó el exfuncionario de la Secretaría de Finanzas. Y la segunda alternativa es realizar otra licitación, como la del BONAR 2029N, para conseguir los dólares que falten, pero se puede hacer como máximo un día antes. Aunque remarcó que el último fue muy forzado, con muchas negociaciones con los bancos y las aseguradoras.