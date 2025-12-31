OPERATIVO LINCE: NUMEROSOS SECUESTROS Y DETENIDOS EN TODA LA PROVINCIA

El despliegue preventivo se desarrolló desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles, con controles vehiculares, identificación de personas y múltiples intervenciones en distintos puntos del territorio provincial.



Desde la noche del martes y hasta las primeras horas del miércoles, finalizó el Operativo de Seguridad Preventiva “Patrullaje Motorizado Lince”, dispuesto por orden operacional y ejecutado de manera simultánea en Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, General San Martín, Juan José Castelli y otras localidades del interior provincial.

Durante el desarrollo del operativo, personal policial realizó controles vehiculares y de personas, detectando numerosas infracciones al Código de Faltas Provincial, principalmente vinculadas a la circulación irregular de motocicletas. Como resultado, se procedió al secuestro de una importante cantidad de motovehículos, muchos de ellos sin documentación ni dominio colocado.

Asimismo, se registraron personas demoradas por infracciones contravencionales, notificaciones en libertad y aprehensiones en procedimientos puntuales, entre ellos hechos de hurto, lesiones y situaciones de violencia de género. En varios casos se secuestraron elementos de interés para las actuaciones judiciales correspondientes.

El operativo contó con la participación de personal Lince, 911, Tránsito Urbano y Patrulla Vial, junto a comisarías jurisdiccionales y supervisión de jefes zonales, destacándose el trabajo coordinado y preventivo desplegado.

Desde la Policía del Chaco se informó que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y garantizar el orden y la seguridad pública.

Relacionado