NO A LA PIROTECNIA: EN NAVIDAD DESAPARECIERON MAS DE 65 MASCOTAS

Ante la llegada del Año Nuevo, el Ministerio de Seguridad del Chaco junto a asociaciones de protección animal coordinaron acciones para reforzar la concientización y los controles sobre el uso de pirotecnia sonora, con el objetivo de prevenir daños a personas y animales.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, informó que el Gobierno provincial acompañará a los municipios en los operativos de control y decomiso de pirotecnia de estruendo, cuya venta se encuentra prohibida por ordenanza en la ciudad de Resistencia.

En ese sentido, señaló que la Policía del Chaco intervendrá cada vez que los inspectores municipales también lo requieran. Asimismo, el funcionario remarcó la importancia de continuar con campañas educativas para avanzar hacia celebraciones sin ruido, apelando a la responsabilidad y la convivencia ciudadana.

Buscan eliminar la pirotecnia de los festejos de Año Nuevo.

Desde las organizaciones proteccionistas, alertaron además sobre las consecuencias del uso de pirotecnia sonora. Sunny, de la asociación Huellas Caninas, informó que durante Nochebuena y Navidad desaparecieron 67 animales en Resistencia, de los cuales 40 aún no fueron encontrados. Además, se registraron tres perros sin vida como consecuencia del uso de pirotecnia sonora.

Estas acciones conjuntas buscan generar conciencia, reforzar los controles y promover festejos responsables, cuidando especialmente a los animales, personas mayores, personas internadas, niños y personas con discapacidad.