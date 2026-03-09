EDUCACIÓN, PRODUCCIÓN Y FUTURO: LAS DIPUTADAS DE PRIMERO CHACO IMPULSAN UN PROYECTO PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN TÉCNICA

Las diputadas provinciales Magda Ayala y Gladys González presentaron un proyecto de Ley Integral de Educación Técnico Profesional que busca jerarquizar esta modalidad educativa y convertirla en una verdadera política de Estado al servicio del desarrollo productivo y la justicia social en la provincia del Chaco.

La iniciativa surge del trabajo territorial y del diálogo permanente con docentes, estudiantes, empresarios, sindicatos y comunidades de toda la provincia. Ambas legisladoras destacaron que el objetivo central es vincular la educación con el trabajo, generando oportunidades reales para los jóvenes chaqueños y fortaleciendo el arraigo en cada localidad. El proyecto propone crear Regiones Productivas Educativas, con ofertas formativas adaptadas a las necesidades de cada territorio, potenciando sectores estratégicos como la agroindustria, la foresto-industria, la economía del conocimiento, el turismo, las energías renovables y la economía social.

Entre sus ejes principales, la propuesta contempla la creación de una Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, un sistema provincial de evaluación y seguimiento de egresados, un fondo específico para infraestructura, equipamiento y actualización tecnológica, además de políticas de inclusión, becas y promoción de la participación de mujeres en especialidades técnicas. También se busca garantizar el acceso a la formación en zonas rurales y pueblos originarios, promoviendo igualdad de oportunidades en todo el territorio.

Las diputadas González y Ayala remarcaron que este proyecto representa una decisión política clara: poner a la educación y al trabajo en el centro de la agenda pública. “Creemos en un Estado presente que acompañe a nuestros jóvenes, que genere oportunidades y que construya un futuro con más desarrollo, producción y dignidad. Este proyecto es una herramienta para la comunidad y para el crecimiento de nuestra provincia”, señalaron.

Finalmente, ambas legisladoras convocaron a todos los bloques políticos a acompañar la iniciativa, destacando que la educación técnica es clave para el crecimiento económico, la movilidad social ascendente y la construcción de una provincia con más igualdad, inclusión y soberanía.

