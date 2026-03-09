COMENZÓ EL JUICIO POR JURADOS POR LA MUERTE DE FERNANDO FRANCOVICH

El juicio por jurados de la causa 2.556/2023-2, por la muerte de Fernando Francovich, ocurrida el 21 de marzo de 2023 comenzó hoy en Sáenz Peña con la audiencia de voir dire y la lectura de instrucciones iniciales a cargo del juez técnico, el camarista Nelson Pelliza. La causa tiene como imputados a Celestino Cárdenas, Oscar Alfredo Cárdenas, Mario Andrés Jiménez y Carlos Alberto Banegas por el delito de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego.

Mañana la fiscalía, querella y defensas expondrán sus teorías del caso durante los alegatos de apertura. Luego será el momento de producción de la prueba en la que se prevé la declaración de 39 testigos. Al finalizar esta etapa las partes expondrán los alegatos de clausura y el juez leerá las instrucciones finales previas a que el jurado comience a deliberar.

Las partes están representadas por la fiscal de Cámara María Rosa Osiska; la querellante particular Mónica del Carmen Corniali y los defensores: Cristian Arana y Pablo Madzarevich; el defensor oficial N° 3, Simón Bosio; César López y Felipe Fontanetto.

Transmisión en vivo

Las instrucciones iniciales, alegatos de apertura y clausura, instrucciones finales y veredicto serán transmitidas en vivo a través de www.youtube.com/@juicioporjuradoschaco y quedarán disponibles para su consulta posterior.

En tanto que la audiencia de selección y la producción de pruebas no serán transmitidas para garantizar la intimidad de jurados y testigos.

Aquellos medios y periodistas que deseen cubrir el juicio deberán completar el formulario de acreditación que implica aceptar las pautas de trabajo establecidas: https://tinyurl.com/bz9uu6js.

Por su parte, camarógrafos y fotógrafos debidamente acreditados accederán a la sala de juicio diez minutos antes del inicio de cada audiencia, cuando aun no se encuentre el jurado, para realizar el registro fotográfico y audiovisual de las partes y jueza. Luego deberán retirarse.

Esta decisión se tomó en virtud de que las instalaciones estarán destinadas exclusivamente al juez, imputados, equipo fiscal especial, defensas, querellas y familiares.

