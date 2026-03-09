MES DE LA MUJER EN FONTANA: CHARLAS SOBRE CLIMATERIO CON ENFOQUE EN NUTRICIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD MENTAL

El Ministerio de Salud de la provincia lleva adelante durante todos los viernes de marzo charlas educativas sobre el climaterio, destinadas a mujeres desde los 40 años y a toda la comunidad interesada. Los encuentros están a cargo de profesionales del hospital de Fontana y se desarrollan en el SUM del Hospital Luis Fleitas, a las 9 de la mañana.

La iniciativa propone un abordaje integral de esta etapa de la vida de las mujeres, con contenidos vinculados a la alimentación, la actividad física y la salud mental, con el objetivo de promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida.

La directora del hospital de Fontana, Karina Martínez, destacó el carácter interdisciplinario de la propuesta. “Cada profesional va a aportar sus conocimientos en nutrición, educación física y salud mental. Convocamos a la comunidad a aprovechar la calidad de profesionales que tenemos, la predisposición y el compromiso que ponen”, expresó.

Además, informó que durante los miércoles de marzo se realizarán mamografías a demanda en el hospital, también en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer. “Son aportes para poder trabajar en la promoción y la prevención”, aseguró.

Por su parte, la licenciada en Nutrición Carina Martínez, a cargo de la propuesta “Alimentación en el climaterio”, explicó que el objetivo es brindar información sobre los cambios que atraviesan las mujeres a partir de los 40 años. “Aprovechamos el Mes de la Mujer para hablar de climaterio y aprender acerca de los cambios que se producen en esta etapa, algo fundamental para cuidar nuestra salud y tener una mejor calidad de vida”, indicó.

La profesional señaló que durante este período se registran modificaciones en el sistema hormonal, con una disminución de los estrógenos, lo que puede generar mayor retención de grasa abdominal, alteraciones en el sueño y mayor riesgo para la salud cardiovascular y ósea. “Queremos educar a la población para evitar enfermedades como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. Informarnos y educarnos es la mejor manera de prevenir”, concluyó.

