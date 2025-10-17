EDUCACIÓN DISPUSO CLASES VIRTUALES PARA ESTE VIERNES POR LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación de la Provincia informa que las direcciones Regionales Educativas 10 A-B (con sede en Resistencia) y 10 C (que compete al Gran Resistencia y localidades aledañas) ante las intensas lluvias de las últimas horas, dispusieron para el día de hoy que los docentes de todos los niveles y modalidades garanticen las tareas pedagógicas de la fecha, utilizando la modalidad sincrónica o asincrónica. El docente considerará la modalidad más conveniente teniendo en cuenta el grupo de estudiantes con el contexto con el que se encuentra trabajando.

El director de la Regional Educativa 10 A y B, Manuel Acevedo, de donde dependen todas las instituciones escolares de Resistencia emitió una disposición para que este viernes se dicten clases virtuales o que de alguna manera se garantice el día de clases debido a las inclemencias del tiempo. Asimismo, también hizo la directora de la Regional Educativa 10 C, Miriam Gómez, que nuclea a los establecimientos de Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, Puerto Tirol, Basail, Margarita Belén, Colonia Benítez, Colonia Popular, Cote Lai y Charadai.

Además, los funcionarios recordaron que “los chicos sobre todo teniendo en cuenta que no es que se suspenden las clases, sino que van a trabajar de otra manera, de manera virtual, con sus profesores, porque es una modalidad que en Educación ya está bastante aceitado el mecanismo desde la época de la pandemia (por COVID 19).

Veníamos trabajando en la virtualidad ya que todas las escuelas generalmente están preparadas para estos acontecimientos y los docentes ya tienen los trabajos que pueden enviar”, detalló el director Regional, Manuel Acevedo. El Ministerio de Educación recuerda a los docentes que en la plataforma educativa ´ELE´ todos los niveles y modalidades educativos han subido a lo largo del año actividades pensadas para el abordaje pedagógico en situaciones como esta.

Así como también, Acevedo recordó que se encuentra en plena vigencia la Resolución N° 2684/2017 del Ministerio de Educación para justificar la inasistencia en días de lluvia.

