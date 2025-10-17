Vie. Oct 17th, 2025

PARA EL PERÍODO 2025-2026 NUEVAS AUTORIDADES EN LA CÁMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL DE RESISTENCIA

By Redaccion 1 hora ago

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia renovó autoridades para el período 2025-2026 durante un acto en el que Gladys Esther Zamora juró como presidenta. Por su parte, las salas quedaron integradas de la siguiente manera:
– Sala Primera: Eloisa Araceli Barreto (presidenta) y Wilma Sara Martínez.
– Sala Segunda: María Eugenia Sáez (presidenta) y Zamora.
– Sala Tercera: Fabiana Andrea Bardiani (presidenta) y María Teresa Varela.
– Sala Cuarta: Diego Gabriel Derewicki y Fernando Adrián Heñin.

El orden de subrogancia establecido será: Derewicki, Martínez, Barreto, Heñin, Bardiani, Varela y Sáez.

A la ceremonia asistieron la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle, su par, Víctor del Río, jueces y juezas de la Cámara, exintegrantes del organismo, familiares y amigos.

