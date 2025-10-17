EL IMPENETRABLE VIVIRÁ UN NUEVO OPERATIVO DE ABORDAJE TERRITORIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Salud del Chaco desarrollará un nuevo operativo sanitario territorial los días martes 21 y miércoles 22 de octubre en las localidades de Villa Río Bermejito y El Espinillo, con el objetivo de acercar la atención médica integral a comunidades del interior provincial.

Durante ambas jornadas, los equipos de salud brindarán servicios sanitarios de libre acceso a la comunidad, ofreciendo consultas y controles en diversas especialidades como Clínica Médica, Ginecología, Obstetricia, Odontología, Pediatría, Cardiología, además de estudios de Laboratorio y ecografías.

El operativo incluirá también acciones de prevención y promoción de la salud, vacunación, control de peso y talla, toma de presión arterial y glucemia, entre otras prestaciones orientadas a la detección temprana de enfermedades y al acompañamiento integral de las familias.

Desde la cartera sanitaria destacaron que este tipo de intervenciones refuerza la presencia territorial del Estado, especialmente en zonas alejadas, garantizando el derecho a la salud de todos los chaqueños. “Estos operativos reflejan el compromiso del gobierno provincial con una salud pública cercana, que escucha y acompaña las necesidades de cada comunidad. Nuestro objetivo es que ningún chaqueño quede fuera del sistema de atención sanitaria”, remarcaron desde el Ministerio de Salud Pública.

“Seguimos fortaleciendo la red sanitaria provincial, con un enfoque integral, inclusivo y orientado a mejorar la calidad de vida en todo el territorio”-concluyeron desde el Ministerio de Salud.

