ATRAPADO CON LAS MANOS EN LOS CABLES AJENOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de un joven de 22 años, quien tenía un cuchillo y 2.50 metros de cable telefónico.

Agentes de la División Patrulla Preventiva, hoy a eso de las 15 en cumplimiento del Plan de Prevención Metropolitana, detuvieron a un ciudadano de 22 años.

El ciudadano fue visto y atrapado con la mano en un tramo de cable telefónico que había cortado minutos antes en Gobernador Bosch al 1030.

Tras llevarlo a la División Medicina Legal, fue alojado en la Comisaría Quinta Metropolitana por jurisdicción, siendo notificado de las actuaciones judiciales por “Supuesto Robo” y por “Supuesta Infracción a la Ley Nº 850-p”.-

Relacionado