DOS MENORES INTENTARON PRENDER FUEGO UNA MOTOCICLETA EN UN CONTROL

por Redaccion J 4 horas atrás

El hecho se dio este jueves por la tarde, en el marco de un control vehicular. Ambas circulaban sin casco y sin los papeles correspondientes.

Las menores demoradas.

Durante un control en conjunto entre Policía Caminera, Ruidos Molestos y la guardia comunitaria, este jueves por avenida Juan B. Justo y Alberdi, dos menores fueron detenidas sin casco y sin documentación del rodado.

Ante el requerimiento de un mayor de edad y el propietario de la moto, se negaron a brindar información e intentaron evitar el procedimiento, comenzaron a gritar y amenazaron con prender fuego la moto con un encendedor. 

Finalmente, ambas fueron conducidas a la comisaría jurisdiccional.

Por otro lado, un motociclista fue demorado por circular sin casco, sin papeles y en estado de ebriedad. El test arrojó 2,12 g/l de alcohol en sangre. Su moto fue removida al corralón.

BALANCE DEL OPERATIVO

  • 72 motos secuestradas
  • 251 actas de infracción
  • 24 licencias retenidas

Las autoridades reiteraron el pedido de respetar las normas para prevenir siniestros y proteger la vida.

Menores de edad

