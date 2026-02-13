DOS MENORES INTENTARON PRENDER FUEGO UNA MOTOCICLETA EN UN CONTROL

Durante un control en conjunto entre Policía Caminera, Ruidos Molestos y la guardia comunitaria, este jueves por avenida Juan B. Justo y Alberdi, dos menores fueron detenidas sin casco y sin documentación del rodado.

Ante el requerimiento de un mayor de edad y el propietario de la moto, se negaron a brindar información e intentaron evitar el procedimiento, comenzaron a gritar y amenazaron con prender fuego la moto con un encendedor.

Finalmente, ambas fueron conducidas a la comisaría jurisdiccional.

Las menores demoradas.

Por otro lado, un motociclista fue demorado por circular sin casco, sin papeles y en estado de ebriedad. El test arrojó 2,12 g/l de alcohol en sangre. Su moto fue removida al corralón.

BALANCE DEL OPERATIVO

72 motos secuestradas

251 actas de infracción

24 licencias retenidas

Las autoridades reiteraron el pedido de respetar las normas para prevenir siniestros y proteger la vida.