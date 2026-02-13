TODO EL CHACO BAJO ALERTA AMARILLA POR TORMENTAS FUERTES

Este viernes desde las 6.04, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes en todo el Chaco, las cuales se prevén que serán de mayor intensidad durante la tarde.

Según el informe, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Además, para esta jornada se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 30°.

Para este sábado, se esperan tormentas aisladas durante todo el día, con una mínima de 23° y una máxima de 32°. Para el domingo, se anuncian tormentas aisladas por la tarde noche.