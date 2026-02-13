HABILITAN EL PERIODO DE TACHA PARA DOCENTES QOM DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

El Ministerio de Educación del Chaco informó que se encuentra habilitado el Período de Tacha destinado a docentes del Pueblo Qom inscriptos en el Período Ordinario A 2025-2026 para los niveles Inicial y Primario. La medida, implementada a través de la Junta de Clasificación Poliniveles para la Educación Bilingüe Intercultural Indígena (EBII), comenzó el 10 de febrero y tendrá una duración de diez días corridos.

La convocatoria está dirigida a aspirantes que se postularon para los cargos de Auxiliar Docente Aborigen (ADA), Maestro Bilingüe Intercultural (MBI) y Profesor Intercultural Bilingüe (PIB). Durante este lapso, se publicará el listado con la valoración correspondiente a cada postulante, incluyendo aquellos casos con puntaje cero por no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente, entre ellos la actualización de títulos habilitantes.

Desde la cartera educativa destacaron que esta instancia es clave para garantizar la transparencia del proceso de clasificación, ya que permite a los aspirantes verificar los puntajes asignados y presentar observaciones o reclamos dentro del plazo estipulado.

Para acceder a los listados, los interesados deberán ingresar a la plataforma Tu Gobierno Digital, dentro de la aplicación SIE, en la sección «Listados vigentes».

Asimismo, ante dudas o reclamos, podrán comunicarse al número de celular 3725-557541 o concurrir de manera presencial a la oficina de la Junta EBII, ubicada en avenida San Martín 333, tercer piso, ala B, en la ciudad de Resistencia, de lunes a viernes en el horario de 8 a 16.

Por último, el Ministerio de Educación recordó la importancia de respetar los plazos establecidos, a fin de asegurar la correcta continuidad del proceso de designación docente correspondiente al ciclo lectivo 2025-2026.