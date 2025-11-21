DONALD TRUMP LE DIO UN ULTIMÁTUM A VOLODÍMIR ZELENSKI PARA QUE ACEPTE EL PLAN DE PAZ ANTES DEL JUEVES
Como parte del pacto propuesto por Estados Unidos, Ucrania tendría que reducir su ejército y ceder parte de su territorio a Rusia.
También trascendió que, según reportes publicados por el diario estadounidense The Washington Post, habría una amenaza implícita o explícita por parte de Trump de retirarle el apoyo a Ucrania si no aceptaba el acuerdo.
Ante esto, dijo que prepara una opción al plan de paz de Trump: «Presentaré argumentos, voy a convencer, propondré alternativas, pero con seguridad no daremos al enemigo motivos para decir que es Ucrania la que no quiere paz», afirmó el presidente ucraniano, advirtiendo que “trabajará rápido” para que no se pase por alto «la dignidad y la libertad” de su país.