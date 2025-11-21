Donald Trump le dio un ultimátum a Volodímir Zelenski para que acepte el plan de paz antes del jueves

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes un ultimátum para que su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, acepte antes del próximo jueves el plan de paz propuesto por la Casa Blanca para ponerle fin a la guerra con Rusia.

«El jueves es el día que consideramos oportuno», sentenció Trump haciendo referencia al Día de Acción de Gracias que se celebra durante esa jornada en Estados Unidos.

El plan de paz consta de 28 puntos presentado por el mandatario estadounidense y filtrado por varios medios establece que Ucrania deberá ceder parte de su territorio a Rusia, incluso algunos que no fueron conquistados militarmente por Moscú. Además, Kiev deberá reducir sus Fuerzas Armadas a un máximo de 600.000 efectivos y se comprometa a no unirse a la OTAN. Todo respondería a exigencias históricas del Kremlin.

También trascendió que, según reportes publicados por el diario estadounidense The Washington Post, habría una amenaza implícita o explícita por parte de Trump de retirarle el apoyo a Ucrania si no aceptaba el acuerdo.

Trump justificó la dureza del pacto alegando que el conflicto está «fuera de control» y es una «masacre». Al ser consultado sobre las concesiones territoriales, el presidente estadounidense opinó que «Ucrania ya está perdiendo territorio». Sin embargo, desestimó el riesgo de una expansión rusa hacia otros países de Europa, asegurando que Vladímir Putin «no busca más problemas» y que «aprendió la lección» tras cuatro años de guerra.