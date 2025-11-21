PUERTO TIROL DETUVIERON A UN HOMBRE POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESTRICCIÓN DE ACERCAMIENTO Y HOSTIGAR A SU EXPAREJA

El ciudadano fue notificado de su aprehensión por “Supuesta Infracción a los Artículos 60° Inciso B y 78 Inciso A y B de la Ley N° 850-J”.

Este mediodía, personal de Puerto Tirol detuvo a un hombre por incumplir una restricción de acercamiento y hostigar a su expareja, en el asentamiento San Francisco.

La denuncia fue realizada por una mujer de 32 años, quien indicó que hace más de un año se separó de su pareja, quien posteriormente fue notificado de una orden judicial que le impedía acercarse y contactarla por cualquier vía, y según lo informado, durante el último mes volvió a hostigarla a través de WhatsApp.

Tras la intervención de la Fiscalía de Género, se ordenó la notificación de una nueva prohibición de acercamiento y del cese inmediato del hostigamiento.

Con esta información, los agentes se dirigieron al asentamiento y tras localizar al presunto autor, lo trasladaron al hospital local y luego a la dependencia, donde fue notificado de su aprehensión por “Supuesta Infracción a los Artículos 60° Inciso B y 78 Inciso A y B de la Ley N° 850-J”.

