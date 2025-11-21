VIAJERO FRECUENTE: JAVIER MILEI CONFIRMÓ UN NUEVO VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS EN MARZO PRÓXIMO
El presidente viajará a la ciudad de Nueva York para participar de la «Argentina Week». En diciembre también formará parte del sorteo del Mundial 2026.
El evento organizado por la Embajada argentina en los Estados Unidos se realizará del 9 al 11 de marzo de 2026 en Nueva York, precisó el embajador argentino ante Washington, Alejandro Oxenford.
Además de la Embajada Argentina en los Estados Unidos, participan de la organización del evento JP Morgan, Bank of America y Kaszek.
“Será un hito argentino en Manhattan. La gran manzana se vestirá de celeste y blanco para mostrar al mundo el nuevo capítulo de inversión y crecimiento que estamos construyendo”, cerró el embajador en su cuenta de X.
Milei tiene previsto también viajar a los Estados Unidos para participar junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 que se realizará el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. La idea es que el libertario y el republicano se muestren juntos en el exclusivo palco presidencial que albergará solo a los dos referentes de la ultraderecha mundial.
Milei buscará además la tan ansiada como hasta ahora esquiva foto con Lionel Messi.