Viajero frecuente: Javier Milei confirmó un nuevo viaje a los Estados Unidos en marzo próximo

El presidente Javier Milei confirmó que viajará, una vez más a los Estados Unidos para asistir esta vez a la “Argentina Week en Nueva York”, un evento que definió como una “oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación” del país. La cita será en marzo del próximo año.

“Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre”, destacó este viernes el mandatario libertario en su cuenta de la red social X.

El evento organizado por la Embajada argentina en los Estados Unidos se realizará del 9 al 11 de marzo de 2026 en Nueva York, precisó el embajador argentino ante Washington, Alejandro Oxenford.

Será un e ncuentro “de altísimo nivel” que reunirá a autoridades de gobierno, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos que ya invierten, o evalúan invertir, en Argentina, explicó el diplomático. que ya invierten, o evalúan invertir, en Argentina, explicó el diplomático.

“Esta iniciativa se da en un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina, marcada por la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del Presidente Javier Milei”, destacó Oxenford.