MAR DEL PLATA: BALEARON UNA CASA Y LA ÚNICA HERIDA FUE UNA BEBA DE 18 MESES
La mamá de la nena la llevó a una guardia y terminó internada en observación en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. No hay detenidos por el ataque.
La fiscal también pidió cualquier registro de las cámaras de seguridad de la zona, así como los testimonios de los ocupantes de la casa y de vecinos que puedan haber escuchado o visto algo.
Mientras tanto, fuentes del HIEMI informaron al sitio La Capital de Mar del Plata que la nena se encuentra fuera de peligro y es contenida por un equipo interdisciplinario.