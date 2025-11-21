Mar del Plata: balearon una casa y la única herida fue una beba de 18 meses

beba de 18 meses fue la única víctima de un tiroteo ocurrido en la madrugada del jueves contra una casa de Estación Chapadmalal, a las afueras de la ciudad de Mar del Plata. Todavía no hay detenidos por el ataque, pero se cree que el responsable puede ser un hombre de 20 años conocido de la familia de la nena. Una. Todavía no hay detenidos por el ataque, pero se cree que el responsable puede ser un hombre de 20 años conocido de la familia de la nena.

Aún no había amanecido cuando alguien se acercó a una vivienda de la calle 32, entre 5 y 7, en localidad de Estación Chapadmalal, y disparó varias veces hacia el interior con el resultado desastroso de que la única herida fue una nena de 18 meses a la que una bala le rozó el brazo izquierdo.

La madre de la nena, cuyo nombre no trascendió, trasladó a la pequeña al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Batán, desde donde la derivaron al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata (HIEMI) por las características de la lesión.

La nena quedó internada en observación mientras el caso pasó a manos de la Justicia. Como primera medida, personal de la Comisaría 8va de Mar del Plata empezó la investigación bajo las órdenes de la fiscal Romina Díaz.

Personal policial se presentó en la vivienda para recoger pruebas y buscar pistas mientras la justicia identificó a un hombre de 20 años con antecedentes penales como posible autor de la balacera de anteanoche.