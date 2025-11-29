DOLOR EN EL FÚTBOL: MURIÓ UN RECONOCIDO ÁRBITRO ARGENTINO QUE BRILLÓ EN EL MUNDIAL MÉXICO ’86

Murió el árbitro Carlos «Coco» Espósito.

En la jornada de este viernes, trascendió la triste noticia del fallecimiento de Carlos “Coco” Espósito, una de las figuras arbitrales más importantes en la historia del fútbol de Argentina. Su trayectoria alcanzó su punto máximo al participar en el Mundial de México 1986, sumando a ello su intervención en numerosos campeonatos tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional.

La confirmación oficial llegó este viernes por parte de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA). En su cuenta oficial de X, publicaron un mensaje: “Lamentamos informar el fallecimiento de Carlos ‘Coco’ Espósito. Árbitro mundialista (México 1986), con una vasta y reconocida trayectoria nacional e internacional, Fue sin dudas un referente de nuestro arbitraje, además de un gran amigo y compañero”, expresaron en el comunicado.

En este sentido, indicaron: «Partícipe de la fundación del Campo Deportivo de nuestra Asociación, su legado permanecerá imborrable en nuestra memoria y seguirá inspirando a las futuras generaciones. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento».

La trayectoria de Coco Espósito Carlos «Coco» Espósito labró una notable carrera tanto en el arbitraje argentino como en el plano internacional. Su pico de exposición fue en el Mundial de México 1986, donde estuvo a cargo de dos partidos importantes: el México 2-1 Bélgica durante la fase de grupos y el cruce de octavos de final entre Francia 2-0 Italia.

Su influencia se extendió al ámbito continental, destacándose su participación en la Copa América 1979. En ese torneo, dirigió tres encuentros, siendo el más relevante la semifinal de vuelta que se disputó en el Maracaná entre Brasil y Paraguay, y cuyo resultado garantizó el pase del equipo guaraní a la final.