HOY ES EL DÍA INTERNACIONAL DEL YAGUARETÉ, SEGUIMOS BUSCAMOS A ACAÍ

Todos los años celebramos este día recordando y honrando el gran trabajo que se realiza para la conservación y el cuidado del yaguareté; pero este año es distinto.

A comienzos de este mes reportamos la desaparición de Acaí, una hembra yaguareté que había sido liberada en el Parque Nacional El Impenetrable apenas un mes antes de lo ocurrido.

Hoy comunicamos oficialmente una recompensa de $250.000.000 para quienes puedan aportar datos que nos permitan identificar a los responsables de su desaparición.

Esta situación nos impulsa a redoblar el trabajo para que el yaguareté vuelva a habitar con libertad y seguridad en los Parques Nacionales y sus alrededores.

Relacionado